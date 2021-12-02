Mahkeme, DSV Yatçılık'ta genel kurul yapma yetkisini ortaklardan Marmaris Yapı'ya verdi

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde bulunan DSV yatçılık Firmasında aylardır ortaklar arasında yaşanan olayların ardından mahkeme ilk kararını verdi. Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/1434 esas 2021/1059 sayılı kararı ile genel kurul çağrı yapma yetkisini firma ortaklarından Marmaris Yapı adına Muzaffer Özlü'ye verdiği açıklandı.

Dsv Yatçılık Firması'nın müşterek müdürü Ulviye Alizade Kuceruk ile hissesini devrettiğini iddia ettiğini söylediği Ferhan Ademhan'ın açıklamalarına cevap olarak basın açıklaması yapan firmanın diğer ortağı Marmaris Yapı'nın Avukatı Suna Özdaşdelen, "Ulviye Alizade Kuceruk şirket ortağı olan bizlerin bilgisi ve rızası olmadan Ferhan Ademhan'a hisselerini devrettiğini açıklamıştır. Şirket içerisinde Ferhan Ademhan, Marmaris Yapı çalışanlarına saldırmak amacıyla bir günde 20'ye yakın ne olduklarını bilmediğimiz şahısları şirkete sokmaya çalışmış, kılıfını da Ulviye Alizade Kuceruk hazırlamıştır. SGK girişlerini diğer müdür Muzaffer Özlü'nün onayı olmadan yapmıştır. Kalabalık grup içeriye küfür ve hakaretler ile saldırmış, arkadaşlarımız kendilerini korumaya çalışmış ve maalesef bir çalışanımız daha bıçaklanmıştır. Hemen sonrası Ferhan Ademhan ortak olma hayali ile bizlere ulaşmıştır. Bizler temiz ticaret yapan insanlar olarak, bu şekilde iş yerine basarak giren, kaba kuvvet kullanarak tehdit yolu ile bizleri masaya oturmaya zorlayan şahıslarla bir arada bulunmamız mümkün değildir. Ulviye Alizade Kuceruk'un yapmış olduğu devir, DSV şirketine sunulduğu takdirde tarafımızca reddedileceği açıktır. Ferhan Ademhan'ın şuan için ortaklık sıfatı bulunmamaktadır. Bu sebeple basına 'ortağız' diye demeç ve açıklama da bulunması basiretli tacire yakışmayan söylemlerdir" ifadelerini kulandı.

Avukat Suna Özdaşdelen ayrıca, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nin son vermiş olduğu ara karar ile genel kurul çağrı yapma yetkisini Muzaffer Özlü'ye verdiğini de belirterek en yakın zamanda toplantı çağrısı yapılacağını kaydetti.

"Süreci adli boyuta taşıdık"

DSV Yatçılık'ta aylardır yaşanan olaylarda müvekkillerinin saldırıya uğradığını ve yaralandığını kaydeden Avukat Suna Özdaşdelen, "Ortağı olduğumuz şirkete yönelik bu şekilde gerçekleşen saldırıyı, suç örgütü kurma, yağma, tehdit, kasten yaralama suçlarını içerir savcılık suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreci adli boyuta taşımış bulunmaktayız" diye konuştu. - MUĞLA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet