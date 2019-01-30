Mahir Eller Projesi Mardin'de ekonomiye değer katacak

Projenin hayata geçmesi ile 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

MARDİN - Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. 12 ilde 30 bin kişiye ulaşması planlanan projede mesleki yetkinlikler belirlenerek 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği Tarafından finanse edilen TOBB öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları ve Araştırmaları Vakfı (TEPAV)ortaklığında ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yürütülen Mahir Eller Projesinin tanıtımı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yüzde 25 işsizlik oranı olan bir bölgede olduklarını söyledi. Vali Yaman, "Her vatandaşımızı kamu kurumlarında istihdam etme şansımız olmuyor. İŞKUR ile birlikte 6 aylık ya da uzatılırsa 9 aylık geçici istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan ziyade kurumlarımızın, odalarımızın bu tür mesleki yeterlilik vermesi çok önemli. Türkiye Avrupa normlarında çalışmalar yapıyor. Ben bu Mahir Eller Projesinin önemli bir proje olduğuna inanıyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, özel sektörün sahiplenmesi ile Mahir Eller Projesinin işveren ve çalışanı yeterlilik konusunda buluşturacak bir proje olduğunu söyledi. Tutaşı, "Proje konusunda biz oda olarak tüm desteği veriyoruz. Proje hem Türk hem de ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeli vatandaşların uluslararası standartlara uyumlu mesleki yeterlilik belgesi alması sureti ile ekonomik katlıma teşvik ediyor" diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Mardin Ticaret ve Sanayi Odası proje çalışanı Muhammed Bayram Durak, projenin 12 ilde yüzde 65 Suriyeli yüzde 35 Türk vatandaşından toplam 30 bin kişinin uluslararası mesleki yeterlilik belgesi alarak istihdama kazandırılması üzerine olduğunu söyledi. Durak, "Proje kapsamında 30 bin kişinin kaydını almayı ve 20 bin kişiyi sınav yapmayı planlıyoruz. Kişileri firmalar ve meslek sahipleri ile birlikte yönlendiriyoruz. Bu buluşma ile kişilerin iş bulmasını planlıyoruz ve iş yerlerine teşvikler sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA