Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONA NE SÖYLENSE YAKIŞIR"

Sağın, yaptığı açıklamada, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır," ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu sözleri, hem müzik hem de futbol camiasında geniş yankı buldu.

"GÜNDEM OLDU"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolundaki önemli isimlerinden biri olan Icardi, attığı goller kadar karizmasıyla da taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Simge Sağın'ın bu övgü dolu sözleri, hayranlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.