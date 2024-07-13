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Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı

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Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın, Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye hayranlığını dile getirdi. Sağın, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri' dedi. Bu sözler hem müzik hem de futbol camiasında geniş yankı buldu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Wanda Nara'dan ayrılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONA NE SÖYLENSE YAKIŞIR"

Sağın, yaptığı açıklamada, "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli. Gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri. Ona ne söylense yakışır," ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu sözleri, hem müzik hem de futbol camiasında geniş yankı buldu.

"GÜNDEM OLDU"

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolundaki önemli isimlerinden biri olan Icardi, attığı goller kadar karizmasıyla da taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Simge Sağın'ın bu övgü dolu sözleri, hayranlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Mauro Icardi Simge Sağın Galatasaray Wanda Nara Futbol Sözler Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Abdullah KARAMAN:

medya yakında onları çiftleştirir.

33
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dikduran adam:

VERMEK İÇİN CAN ATIYOR VERDE KURTUL

29
0
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Sokrates:

futbolcu olmak warmış arkadaş piyasada ki tüm ünlüler altına halı olur

25
1
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Gjerj Kastoroiti:

prim kas bir kere ver bişi olmaZ

3
0
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Mevlüt:

Simge icardi bin anlasi olur 8-10 yaş büyük

1
0
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duyarlı vatandaş:

Vuruş başlasın

0
0
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