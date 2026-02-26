Haberler

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara yatakta yüzünü gizleyen bir erkekle fotoğraf paylaştı.

  • Wanda Nara, yatakta yüzü gizli bir erkekle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
  • Fotoğrafın kime ait olduğu ve Nara'nın hayatında yeni birinin olup olmadığı hakkında yorumlar yapıldı.
  • Wanda Nara, fotoğrafla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

YATAKTA YÜZÜ GİZLİ BİR ERKEKLE FOTOĞRAF

Arjantinli fenomen, yatakta yüzünü gizleyen bir erkekle çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşımın kime ait olduğu ve Nara'nın hayatında yeni birinin olup olmadığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Wanda Nara'dan ise fotoğrafla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

İşte o fotoğraf:

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

