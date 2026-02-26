Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara yatakta yüzünü gizleyen bir erkekle fotoğraf paylaştı.
YATAKTA YÜZÜ GİZLİ BİR ERKEKLE FOTOĞRAF
Arjantinli fenomen, yatakta yüzünü gizleyen bir erkekle çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Söz konusu kare kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşımın kime ait olduğu ve Nara'nın hayatında yeni birinin olup olmadığı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Wanda Nara'dan ise fotoğrafla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
İşte o fotoğraf: