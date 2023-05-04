Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Kula'da konser verdi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen 'Gençlik Konserleri' kapsamında Manisa'nın Kula ilçesinde konser verdi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen 'Gençlik Konserleri' kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde konser verdi. Hava muhalefeti nedeniyle Kula spor Kompleksi'nde yapılmak zorunda kalan konsere Serdar Ortaç ile söylediği Yüzyılın Aşkı şarkısıyla çıkan ünlü sanatçı Akçıl ve ekibi, salonu dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmayacak bir gece yaşattı. Hareketli şarkılarıyla salonu coşturan ünlü sanatçı, söylediği slow şarkılarla da sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

Akçıl'ın konseri esnasında sahneye çıkan Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Ahmet Palabıyık, Sinan Akçıl'a çiçek ve maket Kula evi hediye etti. Bakan Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, ünlü sanatçı Akçıl'a da teşekkür etti.

Kulalı Bakan Kasapoğlu'nun memleketi Kula'ya olan vefasından dolayı İzmir konserleri arasında hemşerilerini de unutmadığını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, bu geceyi Kula'ya armağan eden Bakan Kasapoğlu başta olmak üzere programa emeği geçen herkese teşekkür ederek ünlü sanatçı Sinan Akçıl'a da çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA