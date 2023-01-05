Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği... İYİLİK İÇİN BULUŞTU!

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV), “Dünyayı, iyilik yapmak için zaman ve sebep beklemeyenler kurtaracak” diyerek başlattıkları iyilik yolculuğunda kuruluşunun 2. yılını kutladı.

Ant Yapı'nın sponsor olduğu gecede Ant Yapı, Boğaziçi Grup ve Hermes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay ve Ant yapı üst düzey yöneticileri katıldı.

TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Marçak, "İyilik için biz de varız diyerek zor şartlarda yola çıktık, şartların düzelmesini beklemedik, şartları güzelleştiren biz olalım istedik ve son çocuk gülene kadar yola devam edeceğiz ve bu yolda siz sevgili destekçilerimizle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Banu Noyan ve Cem Özer in yanı sıra Vadi Kaşıbeyaz ve Perge Mermer'in sahibi Filiz-Şevket Sertdemirel, Wem İlaç'ın sahibi Seza-Murat Demirci ile TOFAŞ eski CEO'su Kamil-Şeniz Başaran gibi cemiyet hayatından birçok iyilik gönüllüsünün katıldığı gecenin geliri açlıkla mücadele için kullanılacak.

Geceye katılan ünlü organizatör Banu Noyan, "Lider önemlidir. Her zaman bize ne ihtiyaç olursa yanınızdayız, koşarak geliriz" derken Cem Özer ise, "Gönüllü kuruluşlara hayranım, çok güzel işler yapıyorlar.

TAMEV çok yeni bir dernek ama çok hızla ilerliyor.

Yakın zamanda adını sıkça duyacağınız tanıyacağız bir dernek olacak.

Zira birçok pırıl pırıl insanın bir araya geldiği bir dernek" dedi.

TAM ZAMANINDA TAMEV

"Son çocuk gülene kadar destek" sloganıyla yola çıkan TAMEV, okullar açılırken "çantasız çocuk kalmasın" dediler, soğuk kış günlerinde "minik ayaklar üşümesin" diye doğudaki çocuklara atkı bere ve mont yolladı.

TAMEV, başta bebekler, çocuklar, engelliler, sporcular, engelli sporcular olmak üzere nerede yaşam varsa ve nerede ihtiyaç varsa yardım elini uzatmak için çalışıyor.