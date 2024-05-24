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Survivor All Star'da Dokunulmazlık Oyunu

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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım 12-10 galip geldi. Haftalık performans durumuna göre üçüncü eleme adayı Nefise Karatay, konseyde Mavi Takım'da en fazla ismi yazılan Batuhan Karakcaya dördüncü eleme adayı oldu. Düellonun ilk turunda Nefise ile Damla Can, Batuhan ile Özgür karşılaşacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım 12-10 galip geldi.

Survivor All Starda 3 ve 4. eleme adayları belli oldu

ELENME ADAYLARI

Haftalık performans durumuna göre üçüncü eleme adayı Nefise Karatay, konseyde Mavi Takım'da en fazla ismi yazılan Batuhan Karakcaya dördüncü eleme adayı oldu.

Düellonun ilk turunda Nefise ile Damla Can, Batuhan ile Özgür karşılaşacak.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Survivor All Star Nefise Karatay Damla Can Magazin Spor Güncel Haberler

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