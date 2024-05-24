Survivor All Star'da Dokunulmazlık Oyunu
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım 12-10 galip geldi. Haftalık performans durumuna göre üçüncü eleme adayı Nefise Karatay, konseyde Mavi Takım'da en fazla ismi yazılan Batuhan Karakcaya dördüncü eleme adayı oldu. Düellonun ilk turunda Nefise ile Damla Can, Batuhan ile Özgür karşılaşacak.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım 12-10 galip geldi.
ELENME ADAYLARI
Haftalık performans durumuna göre üçüncü eleme adayı Nefise Karatay, konseyde Mavi Takım'da en fazla ismi yazılan Batuhan Karakcaya dördüncü eleme adayı oldu.
Düellonun ilk turunda Nefise ile Damla Can, Batuhan ile Özgür karşılaşacak.