Shaquille O'Neal, Antalya'da DJ Performansı Sergiledi

Shaquille O'Neal, Antalya'da DJ Performansı Sergiledi
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Efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, Antalya'nın Belek turizm merkezinde 'DJ Diesel' adıyla sahne alarak yüksek enerjili dubstep ve trap setleri ile hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

EFSANE basketbolcu Shaquille O'Neal, Antalya'nın Serik ilçesinde 'DJ Diesel' sahne adıyla performans sergiledi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi. Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu. Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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