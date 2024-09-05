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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın düğününe eski takım arkadaşının eski eşiyle gitti

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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile katıldı. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Uzun süredir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Ünlü isimleri akın ettiği gecede Sergen Yalçın da yerini aldı. Düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile gelen Sergen Yalçın'ın tavırları da dikkat çekti.

Sergen Yalçın düğüne Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile geldi. Sergen Yalçın ve Sezer Çakır'ın aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak edilirken Yalçın'ın yıllar önce yaptığı "Aşk yok arkadaşız" açıklaması akla geldi.

"GEREK YOK"

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır sessizce poz verirken Sergen Yalçın da tavırlarıyla dikkat çekti. Sergen Yalçın muhabirlerin "Birkaç kelime etsek" demesi karşısında "Gerek yok" diyerek oradan hemen uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (7)

izzet Ulas:

Vay be. Bu da mı gol değil abi. İnsan nasıl yapar bunu en yakın dostuna.

39
2
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gökhan yıldırım:

vaybe habere bak dıdının dısı...

21
0
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Emre Büyükay:

Sergen büyük golcüydü. Her pozisyonda gol atardı. Hor görmemek lazım :))

12
2
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Emrah0146 null:

skin birbirinzii sırayla uatanmazlar

8
0
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Erdem Sen:

sorsan namus bekciligi yapar

5
0
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Köfteci Jardel:

Ne diyeceğimi bilemedim ve sesli güldüm resmen..

3
0
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Mehmet Varol:

Güldüm bu sırada ossurdm

1
0
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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