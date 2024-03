Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti

İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de devam ediyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya da oyunu vermek için okula gitti.

"FORMAYI AİLE DİZİSİNDE HEDİYE ETMİŞLERDİ"

Güzelliğiyle her fırsatta dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyuncu, okula giderken Süper Lig ekibi Adana Demirspor forması giydi. Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Sarıkaya "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi. Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

"KEYFİM YERİNDE YAZIN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarıyla konuşan Sarıkaya, "İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG'nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran'ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG'nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonunu çektik bile. Onu duymuşsunuzdur. Oyunculardan; Meriç Aral, Metin Aktürger, Hakan Kurtaş, Efe Tuncer ve Esra var" dedi.

"TOKYO'YA GİTTİM AMA İSTANBUL'U HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

Sarıkaya, Tokyo tatili ile ilgili de, "Orada anlaşmak çok güçtü gerçekten. Çevirici programlar çok yardımcı oldu. Öyle hayat var orda. Her şeyi yazıyorsun, çeviriyorsun sonra gösteriyorsun. Ancak İstanbul'u hiçbir şeye değişmem. İstanbul manyak bir yer. Nereye gidersem gideyim buraya döndüğümde 'oh be' diyorum. Burası kadar güzel bir yer gördüm mü bilmiyorum. Daha bir sürü görülecek yer var tabii ki. İstanbul dışında hakikatten bilmiyorum da yaşamak ise söz konusu olan İstanbul dışında istemezdim ama ben Avrupa'yı severim. Daha küçük yerleşim yerleri severim" diyerek sözlerini tamamladı.

ESKİ BAŞKAN SANCAK'TAN YORUM

Serenay Sarıkaya'nın formayla okula gittiği anlara kayıtsız kalamayan Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, "Yakışmış' yorumunu yaptı.