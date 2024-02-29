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Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e sürpriz

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Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sürpriziyle karşılaştı. Sarıkaya, sahne sonuna kadar Demir'i dinledi ve şarkılarına eşlik etti.

Mert Demir, dün gece Maslak'ta bir mekanda müzikseverlerin karşısına çıktı. 30 yaşındaki müzisyen, sahne öncesi sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sürpriziyle karşılaştı.

Sevgilisinden habersiz kulise gelerek sürpriz yapan oyuncu, sahne sonuna kadar Mert Demir'i dinledi ve şarkılarına da eşlik etti.

Serenay Sarıkaya- <a class='keyword' href='/mert-demir/' title='Mert Demir Haberleri, Mert Demir Haberi, Mert Demir Haber'><strong>Mert Demir</strong></a> aşkı belgelendi

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN TAKTİK YAPTI

Masanın yanında bir de koruma ile oturan Sarıkaya, basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenince, sevgilisiyle beraber mekandan çıkabilmek için büyük çaba sarf etti.

Serenay Sarıkaya- <a class='keyword' href='/mert-demir/' title='Mert Demir Haberleri, Mert Demir Haberi, Mert Demir Haber'><strong>Mert Demir</strong></a> aşkı belgelendi

MAL KABUL KAPISINDAN ÇIKTILAR!

Otoparkın mal kabul kapısından Mert Demir ile araca binen Serenay Sarıkaya'nın, kendi aracını ise evine yollaması dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya-Mert Demir aşkı belgelendi

'ATEŞE DÜŞTÜM' İTİRAFI!

Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" cevabını vermişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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