Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor
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Türk spor medyasının unutulmaz sesi Sabri Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Ugan, "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" dedi. 2000'li yılların başında Şampiyonlar Ligi maçlarını anlatan Ugan'ın sesi, sporseverlerde unutulmaz anıları canlandırıyor.

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Türk spor medyasının tanınan ismi Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Ugan, "Size gecikmiş bir açıklama borcum var.

Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya'da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya'da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerman genç :

Allah şifa versin, Müthiş bir sunucu ve yorumcuydu, şimdikiler çırağı olamaz,,

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