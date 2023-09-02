Haberler

Sadık Ahmet... SETTEN İLK KARELER!

Magazin Haberleri

Senaryosunu Mert Dikmen’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu, 2024 yılında izleyiciyle buluşacak olan 'Sadık Ahmet' filmi, geçtiğimiz gün sete çıktı.

Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in (1947-1995) hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadele, etkileyici bir hikaye ile ile beyazperdeye taşınacak.

Gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet'i, oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Setten ilk görselleri yayınlanan Aydın'ın, Sadık Ahmet'e olan benzerliği dikkat çekti.

Sadık Ahmet filmi sete çıktı İlk kareler paylaşıldı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Batı Trakya Sadık Ahmet Aydın Sinema Magazin Kültür Sanat Haberler

title