Sadık Ahmet... SETTEN İLK KARELER!

Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri Dr. Sadık Ahmet'in (1947-1995) hayatı ve uğruna savaş verdiği mücadele, etkileyici bir hikaye ile ile beyazperdeye taşınacak.

Gösterdiği insanüstü çabayla adını tüm dünyanın bildiği bir siyasi karaktere dönüştüren Dr. Sadık Ahmet'i, oyuncu Turgay Aydın canlandırıyor. Setten ilk görselleri yayınlanan Aydın'ın, Sadık Ahmet'e olan benzerliği dikkat çekti.