Real Madrid Yıldızı Valverde, Türkiye'de Ailesiyle Tatil Yapıyor

Real Madrid Yıldızı Valverde, Türkiye'de Ailesiyle Tatil Yapıyor
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Federico Valverde, eşi ve çocuklarıyla birlikte Antalya'daki Nickelodeon Hotels & Resorts'ta tatil yapıyor. Sosyal medyadaki paylaşımı büyük ilgi gördü.

DÜNYA futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile The Land of Legends'ın Belek'teki yeni oteli Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya'da tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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