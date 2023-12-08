Quality of Magazine... UNUTULMAZ BİR YILBAŞI PARTİSİ!

Kadriye-Güven Olgar
Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Quality ekibinin ev sahipliğinde organize edilen geceye
, Yalçın Şahin, Ali Ağaoğlu, Türkan Şerbetçi, Ziya Yılmaz, İsmail Özkan, Bülent Kaya, Orhan Gencebay , Sema Ceylan, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Burçin Birben, Ahmet Selçuk İlkan, Cerem Onurluer, Hakan Akkaya, Ece Gürsel gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Ayrıca bu ay sonunda Survivor'a gidecek olan Nagihan Karadere ile Sahra Işık da Survivor öncesi yılbaşı davetimizde enerji topladı. Orhan Gencebay
Merit Park Hotel, Babylon Town Hotel, Mapar Otomotiv, Kayalar Holding ve YKT Filo sponsorluğunda gerçekleşen gecede By Mustafa Organizasyon, Cahide Palazzo'yu gelin gibi süsledi.
Cahide Show ekibinin konuklara görsel şölen yaşattığı gece, pasta kesimiyle devam etti.
Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, konuklarını sahneye davet ederek Pelit'in hazırladığı özel pastanın kesimiyle birlikte hem yeni yılı hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.
Gökhan-Seda Han Gencebay, Orhan Gencebay, Salih Keçeci Nuray Güllü Pınar- Ali Yücel Kerimoğlu
Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay da dillere pelesenk olan 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla gecenin milli ruhunu kabarttı.
Petek Dinçöz Petek Dinçöz
Son dönemde gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında verdiği konserlerle adından söz ettiren güzel şarkıcı Petek Dinçöz, pasta kesiminin ardından verdiği konserle muhteşem geceye renk kattı.
15 yıldır her ay raflardaki yerini alan Quality of Magazine'in yeni yıl partisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıdan yıldız isimleri geçirdi.
İsmail-Esra Özkan Hakan Akkaya Ece Gürsel Ferman-Hilal Toprak Arzu Kunt Neslihan Kozanoğlu Uğurkan Erez
Konuklarımız eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşadılar.