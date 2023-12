Quality of Magazine... UNUTULMAZ BİR YILBAŞI PARTİSİ!

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay da dillere pelesenk olan 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla gecenin milli ruhunu kabarttı.

Petek Dinçöz

Son dönemde gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında verdiği konserlerle adından söz ettiren güzel şarkıcı Petek Dinçöz, pasta kesiminin ardından verdiği konserle muhteşem geceye renk kattı.

15 yıldır her ay raflardaki yerini alan Quality of Magazine'in yeni yıl partisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıdan yıldız isimleri geçirdi.

İsmail-Esra Özkan