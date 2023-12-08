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Quality of Magazine... UNUTULMAZ BİR YILBAŞI PARTİSİ!

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Türkiye'nin en köklü cemiyet ve magazin dergilerinden Quality of Magazine'in eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl davetinde adeta yıldızlar geçidi yaşandı.

Cemiyet hayatı ve iş dünyasının tercih ettiği bir numaralı dergi Quality of Magazine'in Cahide Palazzo'da gerçekleştirdiği geleneksel yeni yıla merhaba davetinde heyecan tavan yaptı.

Bozhan-Eda Keçeci Memiş, Salih-Semra, Onur Keçeci

Salih Keçeci

Türkiye'de eğlenceye yeni bir boyut kazandıran ve alanında 1 numara olan Cahide Palazzo'daki yeni yıla merhaba partisi, yıldızlar geçidine sahne oldu.

Türkan Şerbetçi

Salih Keçeci, Ziya Yılmaz

Ali Ağaoğlu, Salih Keçeci, Mehmet Akdağ

Salih Keçeci, Ayşegül Yıldız

Sahra Işık, Nagihan Karadere

Kadriye-Güven Olgar

Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Quality ekibinin ev sahipliğinde organize edilen geceye Orhan Gencebay, Yalçın Şahin, Ali Ağaoğlu, Türkan Şerbetçi, Ziya Yılmaz, İsmail Özkan, Bülent Kaya, Orhan Gencebay, Sema Ceylan, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Burçin Birben, Ahmet Selçuk İlkan, Cerem Onurluer, Hakan Akkaya, Ece Gürsel gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Ayrıca bu ay sonunda Survivor'a gidecek olan Nagihan Karadere ile Sahra Işık da Survivor öncesi yılbaşı davetimizde enerji topladı.

Merit Park Hotel, Babylon Town Hotel, Mapar Otomotiv, Kayalar Holding ve YKT Filo sponsorluğunda gerçekleşen gecede By Mustafa Organizasyon, Cahide Palazzo'yu gelin gibi süsledi.

Cahide Show ekibinin konuklara görsel şölen yaşattığı gece, pasta kesimiyle devam etti.

Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, konuklarını sahneye davet ederek Pelit'in hazırladığı özel pastanın kesimiyle birlikte hem yeni yılı hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Gökhan-Seda Han Gencebay, Orhan Gencebay, Salih Keçeci

Nuray Güllü

Pınar- Ali Yücel Kerimoğlu

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay da dillere pelesenk olan 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla gecenin milli ruhunu kabarttı.

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Son dönemde gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında verdiği konserlerle adından söz ettiren güzel şarkıcı Petek Dinçöz, pasta kesiminin ardından verdiği konserle muhteşem geceye renk kattı.

15 yıldır her ay raflardaki yerini alan Quality of Magazine'in yeni yıl partisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıdan yıldız isimleri geçirdi.

İsmail-Esra Özkan

Hakan Akkaya

Ece Gürsel

Ferman-Hilal Toprak

Arzu Kunt

Neslihan Kozanoğlu

Uğurkan Erez

Konuklarımız eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşadılar.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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