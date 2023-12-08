Quality of Magazine... UNUTULMAZ BİR YILBAŞI PARTİSİ!

Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve Quality ekibinin ev sahipliğinde organize edilen geceye Orhan Gencebay, Yalçın Şahin, Ali Ağaoğlu, Türkan Şerbetçi, Ziya Yılmaz, İsmail Özkan, Bülent Kaya, Orhan Gencebay, Sema Ceylan, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Burçin Birben, Ahmet Selçuk İlkan, Cerem Onurluer, Hakan Akkaya, Ece Gürsel gibi iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Ayrıca bu ay sonunda Survivor'a gidecek olan Nagihan Karadere ile Sahra Işık da Survivor öncesi yılbaşı davetimizde enerji topladı.

Merit Park Hotel, Babylon Town Hotel, Mapar Otomotiv, Kayalar Holding ve YKT Filo sponsorluğunda gerçekleşen gecede By Mustafa Organizasyon, Cahide Palazzo'yu gelin gibi süsledi.

Cahide Show ekibinin konuklara görsel şölen yaşattığı gece, pasta kesimiyle devam etti.

Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, konuklarını sahneye davet ederek Pelit'in hazırladığı özel pastanın kesimiyle birlikte hem yeni yılı hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Gökhan-Seda Han Gencebay, Orhan Gencebay, Salih Keçeci