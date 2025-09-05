NG Afyon Motofest'in İkinci Günü Coşkuyla Sürdü

NG Afyon Motofest sahnesinin ikinci günü, yediden yetmişe yoğun bir katılımla devam ediyor. Türkiye'nin sevilen sanatçılarını ağırlayan festival, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Ayna Grubu, Mela Bedel ve Motive'yi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik festivallerinden biri haline gelen NG Afyon Motofest, yediden yetmişe her yaştan katılımcıya hitap eden zengin içerikleriyle, festivalin ikinci gününde yoğun bir katılımcıyla büyük ilgi gördü.

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin'in sahne aldığı özel performanslarla başlayan festivalde, birbirinden değerli sanatçılar sahne almaya devam ediyor. Festival alanını dolduran binlerce kişi, birbirinden ünlü sanatçıların sahne performansları, adrenalin dolu akrobasi gösterileri ve renkli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Komedyen Yavuz Seçkin, sahnedeki performansıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Usta sanatçının özellikle Müslüm Gürses tiplemesiyle yaptığı espriler ve canlandırmalar, seyircilerden büyük alkış aldı. Kendine has üslubuyla festival coşkusuna renk katan komedyen, izleyenleri hem güldürdü hem de eğlenceli bir gece yaşattı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan Ayna Grubu, 90'lı yıllardan bu yana dillere pelesenk olan şarkılarıyla dinleyicilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Ardından sahneye çıkan alternatif müziğin özgün sesi Mela Bedel ve Motive, festival alanını dolduran binlerce genç ile buluştu. Sevilen şarkılarıyla coşkunun dozunu artıran Motive, gençlerin enerjisiyle festival atmosferini doruklara çıkardı. - AFYONKARAHİSAR