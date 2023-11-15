Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ederken, aynı zamanda bazı yapımlara veda ediyor. Yakın zamanda Baba filmleri de dahil olmak üzere birkaç popüler yapımı platformdan kaldırma kararı alan Netflix, şimdi ise popüler bir Türk filmine veda ediyor.

Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ederken, aynı zamanda bazı yapımlara veda ediyor. Yakın zamanda Baba filmleri de dahil olmak üzere birkaç popüler yapımı platformdan kaldırma kararı alan Netflix, şimdi ise popüler bir Türk filmine veda ediyor.

Netflix, popüler bir Türk filmini kaldırıyor!

Netflix, yakın zamanda birçok popüler diziyi ve filmi kütüphanesinden çıkardı. Bu karar, sinema severler arasında eleştirilere yol açtı ve platform için abone kaybına neden oldu. Ancak yeni kazanılan abone sayısı, kaybedilenden daha fazla oluyor gibi görünüyor.

Netflix, en sevilen Türk yapımları arasında yer alan Aykut Enişte filmini kaldırma kararı aldı. Ünlü isimleri oyuncu kadrosunda barındıran yapım, 2 Aralık tarihinden itibaren platformda izlenemeyecek. Yani bu son tarih.

Hayranları üzgün: Netflix, sevilen filmleri kaldırıyor!

Aykut Enişte

Yakın zamanda Netflix kütüphanesinden çıkarılacak olan Aykut Enişte, Onur Bilgetay tarafından yönetilmiş olup, 2019 yılının başlarında vizyona giren komedi filmlerinden birisi. Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ'ın başrollerini üstlendiği yapım, yalnızlıktan bunalan ve aile özlemi çeken, evlenip yuva kurmanın hayalini kuran Aykut adlı bir adamın hikayesini anlatıyor.

IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olan Aykut Enişte'nin oyuncu kadrosunda başrollere ek olarak Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domaç, Ferdi Sancar ve Güven Hokna da bulunuyor.

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Bunun yanı sıra Netflix, yeni gelecek yapımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Öyle ki uzun bir süredir merakla beklenen The Crown dizisinin 6. sezonunun 1. kısmı 16 Kasım tarihinde erişime açılacak. Bu sezon, sevilen yapımın finali olacak. Öte taraftan Squid Game: The Challenge ise 22 Kasım'da seyirciye sunulacak.

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