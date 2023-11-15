Nebahat Çehre'ye inşaat firmasından teklif

Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi. Ancak Çehre, teklifi reddetti.

Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini reddetti.

Çehre, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" dedi.