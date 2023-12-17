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Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

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Ünlü şarkıcı Murat Boz, katıldığı bir programda "Cinsel ilişkide her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim." diyerek şaşırttı.

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculukta da adından söz ettiren Murat Boz, özel hayatıyla ilgili şaşırtan biri itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı "Hem cinsel ilişkide hem de halı sahada on numarayım" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

CİNSELLİK İTİRAFI

"Melis İşiten ile Zaten Şov"a konuk olan Murat Boz hayatıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. Murat Boz'a birbirinden özel sorular yönelten Melis İşiten ünlü popçuya, "Halı sahada ve cinsel ilişkide on numarayım" ifadesine ne kadar katıldığını sordu. Murat Boz soru karşısında önce utandı sonra, "Cinsel ilişkide her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim." dedi.

Murat Boz'dan yatak itirafı: Cinsel ilişkide on numarayım

Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Murat Boz Magazin Haberler

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