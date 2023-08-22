Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti

Son olarak Ego dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı. Bir süredir Yazıcı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini ilan etti. Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan aşk dedikodusuna sessiz kalmış ancak Yazıcı, sosyal medya hesabından güzel oyuncunun bir karesini paylaşmıştı. Sevgilisinin paylaşımına da sessiz kalan Pamuk, 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından Yazıcı ile yurt dışı tatilinde çektirdiği romantik kareleri paylaştı. Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu sadece siyah kalp emojisi koydu.