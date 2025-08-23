Mehmet Çevik, 20 Yıl Sonra Bursa'da Coşkuyla Sahne Aldı

Bursa'nın güçlü sesi Mehmet Çevik, tam 20 yıl sonra ilk kez sahneye çıktığı mekana geri döndü. Mekan tıklım tıklım dolarken, hayranları ünlü sanatçıyı coşkuyla bağrına bastı.

Sahneye adım attığı anda büyük alkış tufanı kopan Çevik, hem yeni şarkılarını hem de yıllardır dillerden düşmeyen eserlerini seslendirdi. Konserin en unutulmaz anı ise Çevik'in seyircilerin arasına girip yaptığı danslar oldu. Ünlü sanatçı adeta ortalığı kasıp kavurdu.

Kuliste konuşan Çevik, "Doğduğum, büyüdüğüm yere 20 yıl sonra tekrar geldim. Burada sahne almak benim için çok anlamlı. İçerisi hınca hınç dolu. Sevenlerim beni yalnız bırakmadı. Bu gece benim için de, dinleyicilerim için de unutulmaz olacak" dedi.

Dakikalarca alkışlanan Çevik, sahne performansıyla gönüllerde taht kurdu. - BURSA