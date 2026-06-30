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Lewandowski ailesiyle Antalya'da tatilde

Lewandowski ailesiyle Antalya'da tatilde
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Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, eşi ve çocuklarıyla yaz tatili için Antalya Belek'e geldi. Spor ve tatil anlarını sosyal medyada paylaştı.

ÜNLÜ Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle birlikte yaz tatili için Antalya'ya geldi.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile anlaştığı açıklanan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, eşi Anna Lewandowska ve çocuklarıyla tatil için Belek'teki Regnum Carya ve Regnum The Crown tesislerini tercih etti. Yaklaşık 4 yıldır yaz dönemlerinde aynı bölgeye gelen yıldız futbolcu, bu yılki tatiline ilişkin fotoğrafları sanal medya hesabından paylaştı. Yoğun antrenman programına devam eden Lewandowski, eşi Anna ile birlikte spor yaparak eğlendiği anlara da yer verdi. Tecrübeli golcünün paylaşımları, sanal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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