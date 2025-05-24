Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Bahar Dönemi Müzik Gecesi Coşkuyla Geçti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) geleneksel hale gelen Bahar Dönemi Müzik Gecesi, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

MYO öğrencilerinden oluşan müzik grubunun sahne aldığı gecede, birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz anlar yaşandı. Müzik grubu performansıyla büyük beğeni topladı.

Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte, izleyiciler müziğe eşlik ederek keyifli bir akşam geçirdi. Program çerçevesinde, Bahar Dönemi Gençlik Haftası'nda düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları, MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından takdim edildi. Turnuva süresince görev alan hakem öğrenci ve personel ile müzik gecesinin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. - KÜTAHYA