Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem yaşam tercihi hem de fiziksel dönüşümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşıp İzmir'in sakin ilçesi Urla'ya yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, yeni düzeninde hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilendi.

59 KİLOYA DÜŞTÜ

Sağlıklı yaşamı benimseyen sanatçı, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce temmuz ayında 24 kilo verdiğini açıklayan Işın Karaca, aradan geçen sürede 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklayarak 59 kiloya düştüğünü söyledi.

TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Karaca, yeni rutininde günde yalnızca tek öğün beslendiğini ve bu süreci eşiyle birlikte yürüttüğünü anlattı. Eşi de aynı dönemde 15 kilo verdi. Formunu korumak için düzenli spor yaptığını ifade eden başarılı sanatçı, yalnızca kollarına küçük bir estetik müdahale yaptırdığını da paylaştı.