Haberler

Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem yaşam tarzındaki radikal değişimi hem de fiziksel dönüşümüyle dikkat çekiyor. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp Urla'nın doğayla iç içe sakinliğine yerleşen sanatçı, burada hem ruhsal hem bedensel yenilenme sürecine girdi. Sağlıklı yaşamı benimseyen Karaca, toplamda 31 kilo vererek 59 kiloya düştüğünü açıkladı.

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem yaşam tercihi hem de fiziksel dönüşümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşıp İzmir'in sakin ilçesi Urla'ya yerleşmişti. Doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, yeni düzeninde hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilendi.

Işın Karaca'dan büyük değişim! Bu kadarını kimse beklemiyordu

59 KİLOYA DÜŞTÜ

Sağlıklı yaşamı benimseyen sanatçı, beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini belirtti. Daha önce temmuz ayında 24 kilo verdiğini açıklayan Işın Karaca, aradan geçen sürede 7 kilo daha vererek toplamda 31 kiloya ulaştığını açıklayarak 59 kiloya düştüğünü söyledi.

TEK ÖĞÜN BESLENİYOR

Karaca, yeni rutininde günde yalnızca tek öğün beslendiğini ve bu süreci eşiyle birlikte yürüttüğünü anlattı. Eşi de aynı dönemde 15 kilo verdi. Formunu korumak için düzenli spor yaptığını ifade eden başarılı sanatçı, yalnızca kollarına küçük bir estetik müdahale yaptırdığını da paylaştı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim

Baklava kutusunda rüşvete garip savunma: Boşluğuma geldi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.