İbrahim Tatlıses... HASTANEDEN KENDİ SESİYLE MESAJ YOLLADI, TÜRKÜ SÖYLEDİ!

Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses ambulansta görüntülendi. Kameralara beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbo kendisini çeken muhabirlere el salladı.

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışmıştı.

Sağlık durumu merak edilen Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarılma anlarını kızları Melek Zübeyde ve Dilan Çıtak endişeli gözlerle izledi.

İbrahim Tatlıses'in ambulanstaki görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntü alınmaması için beyaz çarşafla engel olunmak istenmesine rağmen İbrahim Tatlıses'in ilk görüntüsü ambulansın içinden geldi.

İbrahim Tatlıses muhabirlere el salladı.

İBRAHİM TATLISES PAYLAŞIM YAPTI!

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

Yapımcı Polat Yağcı da Tatlıses'in "Ağrı Dağı Eteğinde" türküsünü söylediği bu videosunu paylaşarak "Allah'a çok şükür…

İbrahim Tatlıses, sevenlerinin duası ve sevgisiyle her zaman olduğu gibi şu anda gayet iyi.

Arayan, soran, merak eden herkesten Allah razı olsun" notunu düştü.