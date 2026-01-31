Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, konsere Uşakspor ceketiyle çıktı
Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere Uşakspor logolu ceketle çıktı. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.
- Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, Seul'de verdiği konserde TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu turuncu-siyah ceket giydi.
- Lee Taeyong'un konser fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlandı.
Güney Kore'nin en ünlü rapçileri arasında gösterilen Lee Taeyong'dan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
KONSERE UŞAKSPOR LOGOLU CEKETİ İLE ÇIKTI
Güney Kore'nin başkenti Seul'de verdiği konsere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayımlayan 30 yaşındaki Lee Taeyong'un TFF 3. Lig ekibi Uşakspor logolu ceket giydiği görüldü. Ceket renginin de Uşakspor'un forma rengi olan turuncu-siyah olduğu gözlemlendi.
HERKES NEDENİNİ MERAK ETTİ
Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada birçok yorum yapan kullanıcı, ünlü şarkıcının neden Uşakspor logolu bir ceket tercih ettiğini sordu.
İşte o fotoğraf: