Gülşen, Cumhuriyet'in 100. Yıl Kutlamalarında Sahne Aldı

ESKİŞEHİR'de Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında ünlü şarkıcı Gülşen sahne aldı. Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan Gülşen, izleyenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Bu topraklar bizim, bu gökyüzü bizim, bu yıldızlar bizim. Kırmızı bizim, beyaz bizim. Ne mutlu Türküm diyene. Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gülşen konseri organize etti. Sazova Parkı'nda sahneye çıkan Gülşen'i yaklaşık 10 bin metrekarelik açık alanda yaklaşık 50 bin kişi izledi. Kent merkezinden Sazova Parkı'ndaki konsere gelmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Konsere üzerinde siyah kıyafetle çıkan Gülşen, Eskişehir'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Aklıma hemen pırıl pırıl, aydınlık bir şehir geliyor Eskişehir denilince. Buradaki gençlik, buradaki üniversiteliler, acayip bir kitle var ve onların enerjisi Türkiye'ye yeter. Çok çok gurur duyuyoruz gençlerimizle dedi.

Sahneye çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şarkıcı Gülşen'e çiçek verdi. Büyükerşen, konseri izleyenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, ikinci yüzyılına girerken bütün güzellikler gül gibi, hepinizin gülü de şen olsun, Gülşen gibi. Bu çiçekler her birinizin gönlünden derlenmiş çiçekler olarak kabul buyurmasını rica ediyorum şeklinde konuştu. Gülşen de izleyenlerin bayramını kutlayarak, Bugün çok güzel bir şey için bir aradayız. Bu mutluluğu, bu gururu, bu coşkuyu anlatabilecek kelimeleri bulmak gerçekten hepimiz için çok zor. Eminim sizin içinde öyle. Her günümüz hak ettiğimiz gibi şahaneliklerle geçsin. Bugün her birimizin varoluşunu borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlamak için buradayız. Bundan daha büyük bir gurur, mutluluk ve şeref olamaz. Bu topraklar bizim, bu gökyüzü bizim, bu yıldızlar bizim. Kırmızı bizim, beyaz bizim. Ne mutlu Türküm diyene. Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konserine devam eden Gülşen, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. (DHA)