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Tuğçe Kandemir Bileciklileri coşturdu

Tuğçe Kandemir Bileciklileri coşturdu
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Bilecik Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026, üç gün süren çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri, konserler ve açık hava sinemasının ardından Tuğçe Kandemir'in sahne aldığı konserle sona erdi.

Bilecik Pelitözü Göleti'nde düzenlenen Gölpark Fest 2026, Tuğçe Kandemir konseriyle sona erdi.

Bilecik Valiliği himayelerinde düzenlenen festivalin son gününde çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri ve çeşitli programlar düzenlendi. Bilecik esnafı da ürünlerini ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti. Akşam düzenlenen konserde Sabaha Karşı Onbir ve Tuğçe Kandemir, seslendirdikleri eserlerle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Vatandaşlar, Pelitözü Göleti'nin eşsiz atmosferinde müzik dolu unutulmaz bir akşam yaşadı.

Üç gün boyunca konserler, çocuk etkinlikleri, açık hava sineması, plaj voleybolu turnuvası ve birbirinden renkli etkinliklerde vatandaşları bir araya getiren Gölpark Fest 2026, düzenlenen konserle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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