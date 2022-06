Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı - Haberler

2011 yılında Miss Turkey ikincisi olan güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı. Gizem Karaca, "Hafif dengesizlikleri olan, biraz hırçın, o gıcık olduğumuz ama vazgeçemediğimiz insanlar vardır ya hayatımızda, öyle birini canlandırmak isterim" dedi.

Oyunculuk serüveni ile ilgili konuşan Gizem Karaca şunları söyledi: "Bu süreç ve bu yolculuk benim için çok kıymetli. Her proje bir yolculuk diye düşünüyorum. Bu süreçte beraber yola çıktığınız ve o yolu beraber yürüdüğünüz insanlar oluyor. Aynı amaç için bir araya geliniyor ve sonra ayrılınıyor; ama o yolu değerli kılan, birbirinize kattıklarınız oluyor günün sonunda. Çok değerli sanatçılarla ve ustalarla çalışma fırsatım oldu ve her projede, her canlandırdığım karakterde hayatıma katacak özel şeyler oldu. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

Dijital platformlar hakkında da konuşan Gizem Karaca "Dijital platformların artması beni çok heyecanlandırıyor. TV ve sinema dışında, dışarıda bekleyen bir sürü senaryo, bir sürü hikaye var ve artık daha geniş bir alan olması çok heyecan verici gerçekten. Bu konuda sabırlı bir bekleyiş içindeyim. En içime sinen, en benim ve bana değer katacak projede yer almak isterim" dedi.

Karaca kendisini tanımlayan mottosunun ise "Don't grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) olduğunu iletti.

Snob Magazin / Magazin