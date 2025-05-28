Gianluca Vacchi, İstanbul'da Lüks Konut Projesini Tanıttı

Gianluca Vacchi, İstanbul'da Lüks Konut Projesini Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü fenomen Gianluca Vacchi, Dolce Gabbana'nın Miami'de hayata geçirdiği 888 Brickell konut projesinin tanıtım etkinliğine İstanbul'da katıldı. Vacchi, moda markalarının gayrimenkul sektörüne girmesini değerlendirdi.

Ünlü fenomen Gianluca Vacchi, lüks bir konut projesinin tanıtım toplantısı için İstanbul'a geldi. Toplantıda, moda dünyasından markaların gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlar gündeme geldi.

Moda dünyasının ikonik markalarından Dolce Gabbana gayrimenkul sektörüne adımını attı. Marka, Miami'de hayata geçirdiği ilk konut projesi 888 Brickell'in tanıtım etkinliğini İstanbul'da yaptı. Etkinlik milyarder fenomen Gianluca Vacchi'nin katılımıyla gerçekleşti. Vacchi toplantıda moda dünyasından bilinen markların gayrimenkul sektörüne yönelmesini değerlendirdi.

Gianluca Vacchi, ABD'de yapılacak en yüksek yapının bu proje olduğunu belirterek, "Proje, 330 metre yüksekliğinde olacak. 91 katlı olacak. Projede 259 daire, 3 restoran, 2 havuz olacak. İçerisinde apart şeklinde bir otel olacak ve satışa sunulacak. Proje tamamen traverten taşıyla yapılıyor bu da New York havasında ince bir bina olarak gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu dile getiren Vacchi, "Türkiye'ye her geldiğimde mutluluk hissediyorum. Girişimci potansiyelinin Türkiye'de çok olduğunu biliyoruz. Miami, Latin Amerika bölgesinden ülkelerin sevdiği bir lokasyon. Türkiye'den sonra o bölgelerde de olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir marka olduğu için bu projede yer aldığını belirten Vacchi, "Miami'yi biliyorum ve orada yaşıyorum. 17 farklı sektörde yer alıyorum. Bu projeyi de kaliteli bir marka olduğu içtin seçtim ve projeyi tanıtmak için ilk defa buraya geldim. Tahminlerimiz burada iyi bir Pazar olduğu yönünde. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi öğreneceğim" şeklinde konuştu.

Projede daireler 2 buçuk milyon dolar ile 14 milyon dolar aralığında satılırken, 3 katlı en lüks konutu ise 88 milyon dolardan satışa sunuluyor. Projenin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
SGK zaman aşımı nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği uyarısı yaptı

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.