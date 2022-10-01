Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Çapkınlık Turunda!

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder, 2019 yılında Yolanthe Cabau'dan boşanmıştı.

İSTANBUL GECELERİNDE...

Boşandıktan sonra çok fazla ortalarda görünmeyen Wesley Sneijder, önceki gece İstanbul gecelerinde boy gösterdi.

MEKANDA TANIŞTIĞI KIZLA...

Sabaha karşı 05.00 sularında mekanda tanıştığı kız arkadaşıyla evinin yolunu tutmaya hazırlanan Sneijder, kapıda basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

PANİK YAPTI!

Korumalarını gazetecilerin üzerine salan ve görüntü alınmasını istemeyen eski futbolcu, panikleyerek sevgilisini bırakıp önden araca bindi ve kapıyı hemen kapatmalarını söyledi. Korumalardan birisi gazetecilere müdahalede bulunmaya çalışsa da görüntü alınmasına engel olamadı.

WESLEY SNEİJDER KİMDİR?

Wesley Sneijder, Hollanda'nın Utrecht şehrinde doğmuştur. Hollanda asıllı bir futbolcudur. Wesley Sneijder 1984 doğumlu olup 38 yaşındadır. Wesley Sneijder, Türkiye'ye Inter kulübünden gelmiştir. Wesley Sneijder Süper Lig'de sadece Galatasaray'da oynadı.

Wesley Sneijder'in Milli Takım Kariyeri

Wesley Sneijder Hollanda U17 takımı formasını 2000 – 2001 yılları arasında giymiştir. Hollanda a milli takım formasını ise 2003 yılında giymeye başlamıştır. Hollanda milli takım formasını 134 kez giyen Wesley Sneijder 31 gol atmıştır. Hollanda ile Dünya Kupasına da katılmıştır.

WESLEY SNEİJDER ÖZEL HAYATI

Wesley Sneijder, 2009-2019 yılları arasında Yolanthe Cabau ile evli kalmıştır.