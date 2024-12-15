Ferdi Tayfur Soğuk Algınlığı Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur (79), tetkiklerinin daha geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki bir hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy mevkiinde yaşayan arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından çağrılan ambulansla sabah saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. 2020 yılında böbrek nakli yapılan sanatçının, tüm tahlil ve tetkiklerinin geniş kapsamlı yapılması için Muğla Menteşe'deki başka bir hastaneye sevki yapıldı. Akrabalarının da yanında olduğu öğrenilen Tayfur'un tedavisi Muğla'daki özel bir hastanede devam edecek.

Öte yandan Ferdi Tayfur'un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sanatçının yüksek tansiyon dolayısıyla hastaneye kaldırılmadığını ifade ederek yaptığı paylaşımda "Sayın Ferdi Tayfur'un sağlık durumu ile ilgili yüksek tansiyondan dolayı hastaneye kaldırıldığı doğru değildir. Sayın Ferdi Tayfur, soğuk algınlığına bağlı olarak tedavi altına alınmış olup, tam teşekkülü başka bir hastanede tedavisine devam edilecektir" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA