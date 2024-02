Eşi için 'Kuzenim', çocuğu için de 'Kardeşim' diyen genç kadın Müge Anlı'da her şeyi itiraf etti: Yalan söyledim

Evden kaçan eşi Erva ve bebeğini bulmak için Almanya'dan gelerek Müge Anlı'nın programına başvuran Hüseyin'in başına gelenler ağızlar açık bıraktı. Başka bir adama kaçan Erva, yayına gelerek Hüseyin'in eşi değil kuzeni olduğunu, bebeğin aslında kardeşi olduğunu, annesi olarak gösterilen kadının da teyzesi olduğunu söyledi. Gerçek adının aslında Erva olmadığını dahi söyleyen genç kadın, bugün çıktığı yayında her şeyi itiraf ederek sevdiği adamın kendisini bırakmaması için yalan söylediğini belirtti.

"KAÇTIĞIM ADAMA YALAN SÖYLEDİĞİM İÇİN DOĞRULARI SÖYLEYEMEDİM"

Cuma günü yayınlanan programda kimlik tespitinin yapılabilmesi için gözaltına alınan Erva, bugün yayına görüntülü olarak bağlandı. Söylediği her şeyin yalan olduğunu itiraf eden Erva "Ben iki tarafa da yalan söyledim. Ben olayların buraya gelebileceğini tahmin edemedim. Bizde evlilik diye bir şey kalmamıştı. Karşı taraftan sevgi gördüğüm için yalan söyledim. Nurettin'e adımın Esin olduğunu, bekar olduğumu ve çocuğumun kardeşim olduğunu söyledim. Oraya geldiğimde o kadar kameranın karşısında söyleyemedim. Nurettin'e de her şeyi gece anlattım ve aramızdaki her şey bitti. Beni istemiyor. Nurettin evli bir kadınla olmak istemediği için yalan söylemek zorunda kaldım. Gerçekleri söylediğimde çok şaşırdı ve ağlayarak bir şey söylemeden gitti. Ben Hüseyin'den de boşanmak istiyorum. Ben kendi imkanlarımla Almanya'ya dönüp boşanacağım" şeklinde konuştu.

HAKKINDAKİ HER ŞEYİ REDDETMİŞTİ

Cuma günü bebekle birlikte canlı yayına gelen Erva; eşini, annesini, adını ve bebeğini reddetmişti. Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebekle ilgili de konuşan Erva, "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime. DNA testi istiyorum. Hüseyin'in eşi ben değilim o Elif'le evli" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın gösterdiği bebek ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söyleyen Erva, "Ben adım Erva değil. Ben Esin'im. Kimliğim yok, nüfusa gittiğimde adım başka çıkıyor" ifadelerini kullandı. Evlilik cüzdanındaki fotoğraf ve ismine rağmen her şeyi inkar eden Erva, Hüseyin ile çekilen nişan, kına ve dans videolarındaki kişinin kendisi olduğunu ancak hepsinin montajla yapıldığını savundu.

