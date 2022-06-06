Ebru Yaşar Hemşerisi ve Adaşının Düğününde Sahneye Çıktı - Haberler

İstanbul dün akşam görkemli bir düğüne ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan ve Çin gibi ülkelerden de gelen davetliler, Ruffles Hotel'de buluştu. Uluslararası ekonomi zirvesini andıran törende; Spor Dünyası Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Picnic&Co. markasının kurucusu Ebru İpek ile Azertürk Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Tekin evlendi. Yaklaşık 1.000 davetlinin katıldığı düğünde sahneye Ebru Yaşar çıktı. Gelin gibi Ağrılı olan Ebru Yaşar, "Bugün hem sevgili hemşehrim hem de adaşım olan sevgili Ebru evleniyor. Damadımız da Artvinli. Düğünler en unutulmaz anlardır. Gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" dedi.

Düğünde iş insanlarından oluşan 15 nikah şahidi vardı. Gelin Ebru İpek, düğünde Zuhair Murad imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı. Damat ise Bagozza marka smokin tercih etti. Çift balayı için Uzak Doğu'yu tercih etti. Çiçeği burnunda çift Bangkok ve Koh Samui adasında otantik bir balayı yapacak.

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