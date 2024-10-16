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Ebru Yaşar, Bismil'deki Ortaokulu Ziyaret Etti

Ebru Yaşar, Bismil'deki Ortaokulu Ziyaret Etti
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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki kendi adını taşıyan ortaokulu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı ve Z-Kütüphane ile spor sahası yapma sözünü verdi.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kendi ismini taşıyan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nu ziyaret etti. 4 yıl önce Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven tarafından eşi Ebru Yaşar adına yaptırılan okulda öğrenciler, ünlü sanatçının ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı. Yaşar, çocuklara hediyeler dağıttı. Bir de çocukların talebi üzerine okula Z-Kütüphane ve spor sahası yapacağının sözünü verdi.

Diyarbakır'da 200 bin kişiye konser veren Ebru Yaşar, eşi Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven tarafından 4 yıl önce Bismil'de yaptırılan ve kendi adını taşıyan okulu ziyaret etti. Ünlü sanatçı, Sanayi Mahallesi'ndeki ortaokulun bahçesinde öğrencilerin alkışları ve yoğun sevgisiyle karşılandı. Yaşar, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ünlü sanatçı sınıfları tek tek gezdi, çocuklara eğitim seti ve hediyeler dağıttı. Hediyelerini Ebru Yaşar'ın elinden alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı, sanatçıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Öğrenciler istedi Yaşar söz verdi

Bu sene Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan öğrencilerin ünlü sanatçıdan iki talebi de oldu. Öğrenciler, boş derslerinde sınava yönelik hazırlanmak için bilgisayarların olduğu bir "Z-Kütüphane" ve spor sahası istedi. Öğrencilerin bu taleplerini yerine getireceğini söyleyen Yaşar, "Siz yeter ki çalışın" ifadelerini kullandı.

"Duygusal anlar yaşadım"

Ebru Yaşar, okul ziyaretinde duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Yaklaşık 4 sene oldu okulu yaptıralı. Diyarbakır'a konser için gelmiştik onları görmeden asla gidemezdim. Sağ olsun Kaymakam, İl Milli Eğitim Müdürümüz hepsi bize eşlik ettiler. Öğrencilerin hepsi pırıl pırıl. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok duygulandım gerçekten çok gururlu ve mutluyum. İyi ki böyle bir şey yapmışız" dedi.

Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Nevruz Park'ta verdiği ve 200 bin kişinin katılımıyla kendi rekorunu yinelediği konseriyle ilgili de konuştu. Diyarbakırlılara ve çevre illerden gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, konserin çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Aslında bekliyordum böyle bir katılımı ama çok heyecanlandım. Her şey beklediğim gibi oldu çok güzel geçti, doyamadık" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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