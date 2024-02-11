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Dünyanın en büyük 14. yatı Fethiye'ye demir attı

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Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı. Yatın Fethiye iskelesinden 600 bin litre yakıt alacağı ve Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacağı belirtildi. Yatta havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema bulunuyor.

Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un süper yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

Dünyanın en büyük 14. yatı olduğu belirtilen 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinden 600 bin litre yakıt alacağı öğrenildi. Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki süper yat, alacağı yakıt karşılığı Türkiye'ye yaklaşık 18 milyon lira bırakacak.

Salı gününe kadar yakıt ve kumanya alma işlemlerini tamamlaması beklenen yat, aynı gün Fethiye'den ayrılacak. Büyüklüğü ile dikkati çeken yatta havuz, jakuzi, SPA, spor salonu, su sporları ve sinema bulunuyor. Almanya'da 2016 yılında inşa edilen 'Flying Fox' isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. Yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11'i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 21 misafir ve yaklaşık 57 mürettebat bulunuyor. Fethiye iskelesinde büyük ilgi gören mega yat ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Jeff Bezos Fethiye Türkiye Amazon Denizcilik Turizm Magazin Ekonomi Güncel Haberler

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