Disney Plus Türk Yapımlarını Kaldırdı, Atatürk Dizisi Lobici Faaliyetler Nedeniyle Platformdan Kaldırıldı

Disney Plus geçtiğimiz Temmuz ayının başında platformda yer alan tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Platform daha sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk filmini Ermeni topluluklarının yaptığı lobicilik faaliyetleri nedeniyle platformdan kaldıracağını belirtti. Daha sonrasında sosyal medyanın dilinden düşmeyen platform her geçen gün kan kaybetmeye başladı. İşte detaylar…

Uygulama puanlarına kadar durum yansıdı!

2019 yılında yayın hayatına başlayan Disney+, geçtiğimiz yıl Türkiye'deki kullanıcılara da hizmet vermeye başladı. Dünya geneline bakıldığında diğer platformlar ile kafa kafaya rekabet eden Disney Plus, Türkiye'de de özellikle animasyon filmlerini seven büyük bir kesim tarafından oldukça iyi karşılandı. Bunun nezlinde platform Türkiye'ye giriş yaptığı ilk ayda milyonlarca abone kazandı.

Fakat her gün böyle aydınlık geçmedi. Disney Plus ilk olarak tamamen orijinal Türk yapımlarının hepsini platformdan ani bir kararla kaldırdı. İlk etapta bu kararın neden alındığı anlaşılamadı. Fakat daha sonra Atatürk dizisinin çekimlerine devam edildiği ve Ermeni toplulukların bu diziyle alakalı olarak Disney'i tehdit edildiği öğrenildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Disney Plus, Atatürk dizisi sözünü tutmadı!

Bu durumun ardından Disney Plus, Atatürk dizisinin platformda yayınlanmayacağını belirtti. Tepkiler bir çığ gibi büyüdü ve Disney'in kapısına dayandı. Bu kararın ardında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (The Armenian National Committee of America-ANCA) isimli bir topluluğun lobi faaliyetlerinin etkisinin olmuş olabileceği dile getirildi. Bunun üzerine Türkiye'de boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Fakat Disney Plus, bu kararın Türkiye'ye özel olmadığını ve Atatürk dizisinin planlanan tarihte yayınlanacağını dile getirdi.

Ancak Türkiye'deki boykot çağrıları oldukça güçlü şekilde yankı buldu. Atatürk dizisiyle alakalı kararlar ortaya çıkmadan önce App Store üzerinde 4,6 puan alan Disney Plus uygulaması yaşanan boykot çağrılarının ardından 1,1 puana geriledi. Kullanıcılar aboneliklerini siliyor ve ardından uygulamaya 1 puan veriyor.

Peki siz Disney'in aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…