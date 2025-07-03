DEMOT Fuarı'nda Ceren Özdemir ve Simge Sağın'un Unutulmaz Performansı

DEMOT Fuarı'nda Ceren Özdemir ve Simge Sağın'un Unutulmaz Performansı
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Denizli Motorlu Taşıtlar (DEMOT) Fuarı, EGS Park Fuar Alanı'nda 2-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Fuarın ilk gününde Ceren Özdemir ve Simge Sağın sahne alarak binlerce kişiye eğlenceli anlar yaşattı. Fuarın organizatörü Birol Karataş, etkinliğin hem motorlu araç tanıtımına hem de eğlenceye odaklandığını belirtti.

Denizli Motorlu Taşıtlar (DEMOT) Fuarı kapsamında sahne alan Ceren Özdemir ve Simge Sağın, binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatarak doyasıya eğlendirdi.

Teknoloji ve eğlenceyi ilk kez bir araya getiren DEMOT, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanı'nda otomobil tutkunlarını, akşamları ise sanatseverleri ağırlayacak. Bizim Fuarcılık tarafından düzenlenen DEMOT'un ilk gününde Ceren Özdemir ve Simge Sağın sahne aldı. İlk olarak sahneye çıkan Ceren Özdemir binlerce Denizliliyi hareketli şarkılarla coşturdu. Ceren Özdemir'in ardından sahneyi alan Simge Sağın ise dillere pelesenk olmuş şarkılarını bir bir seslendirdi. Simge Sağın'a ise binlerce vatandaş eşlik etti. DEMOT Fuarının ikinci gününde ise Emre Fel sahnede sevilen şarkılarını Denizliler ile birlikte okuyacak.

"Biz eğlendik diyebileceğimiz bir fuar yaşamak istiyoruz"

Bizim Medya ve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Birol Karataş, "Fuarımızı katılım sağlayan Denizli'nin hemen hemen motorlu araçlar denilince akla gelen birçok firmayla beraberiz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu emeği boşa çıkarmadan dörtdörtlük bir fuar geçirmeyi düşünüyoruz. Çocuklarımızla da geldiğimizde ve fuarın bittiğinde biz eğlendik diyebileceğimiz bir fuar yaşamak istiyoruz. Gündüzleri firmalarımızın tanıtımları akşamları ise eğlenceler taçlandırmak istiyoruz. Güzel bir fuar geçirmek dileğiyle" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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