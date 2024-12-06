Burak Özçivit ve Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi Yaşadı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve 2 çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı. Kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden çift, yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulundu. Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü. - BOLU