Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı yükseldi

 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı

Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Burak Özçivit ve Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi Yaşadı

Burak Özçivit ve Ailesi Kartalkaya'da Kayak Keyfi Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve iki çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kış tatili yaparak karın tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve 2 çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı. Kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden çift, yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulundu. Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
img

Dünya Bankası Türkiye için kesenin ağzını açtı
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Discord açıldı mı 7-8 Aralık? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul TDK sözlükte geçiyor mu? Mersin TDK sözlükte geçiyor mu? Sivas TDK sözlükte geçiyor mu? Bursa TDK sözlükte geçiyor mu? TDK sözlüklerinde hangi şehrin adı herhangi bir atasözü veya deyimde geçmez? Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7-8 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.