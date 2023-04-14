Beste Açar... BABASININ KIZI!

BESTE AÇAR, YENİ TEKLİSİYLE ROMANTİZM RÜZGARLARI ESTİRECEK

Sözü ve müziği kendisine ait olan "Canım Seni Çekiyor" şarkısı melodik yapısı ve duygusu ile romantiklerin en favori şarkılarından biri olmaya aday… Akustik flamenko tınılarıyla, etnik tınıların sentezinden oluşan ve soft bir sound olan samimi parçanın aranjesi Ceyhun Çelikten imzalı…

"Canım Seni Çekiyor" a renk katan bir diğer isim ise solist Emre Olgun… Vokal olarak Beste Açar'a gitarıyla eşlik eden Olgun, şarkıya kattığı yorumla müzikseverlere farklı bir pencere açıyor.

KAYAHAN'IN İZİNDE!

Tüm bunların yanı sıra parça önemli bir özellik taşıyor. Babasının tarzında bir yol izleyen Beste Açar, parçanın arasında okuduğu şiirle herkese Kayahan'ın sesinden dökülen o unutulmaz şiirleri hatırlatıyor.

Yeni şarkısının video klibi için Kemal Başbuğ'un objektifinin karşısına geçen Beste Açar, klibin sadeliği ve naifliğiyle de müzikseverleri selamlıyor. Bir tiyatro sahnesinde 2 dansçının eşlik ettiği klip dinleyicileri mest edecek.

Beste Açar'ın yeni single çalışması "Canım Seni Çekiyor" 14 Nisan'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…