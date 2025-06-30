Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama

Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
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Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile gece saatlerinde birlikte görüntülenen ve sevgili oldukları konuşulan Ebru Avşar, çıkan haberler sonrası açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ''Dünden beri mesaj alıyorum, söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Ben sadece valeden arabamı bekliyordum. Şahsın ismini de sizden duydum" dedi.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, önceki akşam menajeriyle bir oteldeydi. Basında çıkan haberlere göre ilerleyen saatlerde yıldız futbolcuya bir kadın da eşlik etti.

"BU ŞAHSI ASLA TANIMIYORUM"

O kadının Ebru Avşar olduğu iddia edilirken videolu açıklama yayınladı. Barış Alper Yılmaz ile Bebek'te görüntülenen Ebru Avşar, konuyla ilgili açıklama yaptı: "Dünden beri mesaj alıyorum, söylediğiniz şahsı asla tanımıyorum. Ben sadece valeden arabamı bekliyordum. Şahsın ismini de sizden duydum. Ne olduğunu kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Basında çıkan iddialara göre Barış Alper gece 01.00'de otelden Avşar ile ayrılmak istedi. Ancak otel çıkışında gazetecilerin olduğunu öğrenen Yılmaz, kız arkadaşını terk edip tek başına ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz 25 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle mekandan uzaklaştı. Avşar da bir süre Bebek'te yürüdükten sonra kendi aracına binip otelden ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Gece 01.00'da denk gelecek he :))

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