Barbie Filmi Gişede Büyük Başarı Elde Etti

Barbie filmi tüm dünyada başarılı bir beyaz perde serüveni geçirdi. Sebebi filmin kaliteli olmasıdır, ya da büyük oranda popüler kültür etkisidir, orasını bilemeyiz. Ancak bir gerçek var ki film, çok büyük bir gişe hasılatı elde etti. E tabii ki başrol Margot Robbie de bundan hayliyle payını aldı.

Margot Robbie, Barbie'den tam 50 milyon dolar kazanacak

Barbie filmi ABD gişesinde 525 milyon doların üzerinde hasılat elde ederken, dünya genelinde 1 milyar doları aştı. Kaptan Amerika: Civil War, Aquaman, The Lord of the Rings: Return of the King, Spider-Man: Far From Home ve Captain Marvel gibi önemli yapımları geride bırakarak tarihin en çok hasılat elde eden 25. filmi oldu.

Filmin başrolü Margot Robbie, Barbie filminin hala daha artmaya devam eden gişe hasılatından iyi bir pay almaya hazırlanıyor. Kendisi dediğimiz gibi zaten başrol, üstüne bir de filmin yapımcıları arasında yer alıyor. Bütün bunlar birleştiğinde aktrisin geliri 50 milyon dolar civarında olacak.

Türkiye'de en çok aratılan film belli oldu! Barbie mi Oppenheimer mi?

Yönetmen Greta Gerwig'in de filmin performansına bağlı olarak prim alacağı belirtiliyor ancak Gerwig'in alacağı ücretin ayrıntıları açıklanmadı ve muhtemelen gişe gelirlerine bağlı olacak.

Benzer bir olayı yine bir Warner Bros. filmi olan Joker'de görmüştük. Filmin yönetmeni Todd Phillips, filmin başarısından ötürü 100 milyon dolar prim almıştı. Başrol Joaquin Phoenix de benzer rakamlarda bir prim kazanmıştı.

Warner Bros. için Barbie, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları – Bölüm 2'nin (1.342 milyar dolar) ardından en yüksek hasılat elde eden ikinci film oldu. Özellikle Barbie, Jennifer Lee'nin yönettiği Karlar Ülkesi 2'yi geride bırakarak ABD'de bir kadın yönetmenin elinden çıkan en yüksek hasılatlı film olma rekorunu elinde tutuyor.

Barbie filminin çekim bütçesi 145 milyon dolar olarak açıklandı. Ancak bununla bitmiyor zira haberlere göre Warner Bros., Barbie'nin pazarlama kampanyası kapsamında 150 milyon doları geçen bir harcama yaptı. Yani toplam maliyeti neredeyse 300 milyon dolar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.