Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Kız arkadaşı Duru Nayman ile Bodrum'da tatil yapan Arda Güler, önceki akşam bir otelde düzenlenen Enbe Orkestrası konserine katıldı. Konser sırasında sahneye davet edilen genç futbolcu, daveti geri çevirmedi ve "Ay'a Benzer" şarkısını seslendirdi. Güler'in sahnedeki doğal tavırları ve şarkıyı keyifle söylemesi izleyicilerden alkış aldı. Performans, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez futbol sahasında değil, mikrofon başında alkış topladı. Real Madrid formasını başarıyla taşıyan genç yetenek, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Güler, önceki akşam Enbe Orkestrası'nın sahne aldığı özel bir otelde müzikseverlere unutulmaz bir an yaşattı.
SAHNEYE DAVET EDİLDİ, REDDEDEMEDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde orkestra şefi sürpriz bir anonsla Arda Güler'i sahneye davet etti. Güler, nazik daveti geri çevirmedi ve mikrofonu eline alarak "Ay'a Benzer" şarkısını seslendirdi. Sahnedeki performansı, konuklardan büyük alkış aldı.
ROMANTİK ANLAR YAŞANDI
Uzun süredir birlikte olan Arda Güler ve Duru Nayman çifti, tatillerinde genellikle gözlerden uzak olmayı tercih ediyor. Ancak bu özel gecede objektiflere yansıyan sıcak anlar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çiftin samimi halleri, "Arda sadece futbolun değil, romantizmin de yıldızı" yorumlarına neden oldu.