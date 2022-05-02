Angelina Jolie... UKRAYNA ZİYARETİNDE SİREN SESLERİ!

Ünlü oyuncu Angelina Jolie dün sürpriz yaparak savaşın devam ettiği Ukrayna'ya gitti… Lviv kentine giden Jolie'nin görüntüleri önce sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bir cafe'ye giden Jolie burada gülümseyip hayranlarıyla selamlaşırken görülüyor.

Bazı hayranlarına imza dağıtan Jolie yıllar BM İyi Niyet Elçisi olarak görev alıyor ve mülteciler soruna eğiliyordu.

Fakat Jolie'nin Ukrayna'ya hangi amaçla gittiğine dair bir açıklama yapılmazken ünlü oyuncu bazı temaslarda bulundu.

Jolie, Lviv'deki bir cafede Ukraynalılarla bir araya geldikten sonra temaslarda bulundu.

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, bugün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

46 yaşındaki Hollywood yıldızı, Lviv kentinde bir kafede görüntülendi.

Jolie'nin Rusya ile savaş halinde olan ülkeye sürpriz ziyareti, Maya Pidhorodetska adlı bir Ukraynalının, çektiği videoyu Facebook'ta yayınlamasıyla ortaya çıktı.

Pidhorodetska, "Özel birşey yok. Sadece Lviv. Sadece kahve içmeye gittim.

Sadece Angelina Jolie" sözleriyle, kendisine el sallayan oyuncunun videosunu paylaştırken, Ukraynaca, "Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" diye yazdı.

Rus kuvvetleri ülkenin doğusunda yeni bir saldırı hazırlığındayken destek ziyaretinde bulunan Jolie, Ukraynalı hayranlarını şaşırttı.

Sade bir kıyafet giydiği görülen Jolie, kendisine ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet etti.

46 yaşındaki Jolie evlerinden olanlara yardım eden gönüllülerle konuşurken, sağlık görevlilerinin ve psikiyatristlerin günde 15 hastayla görüştüğünü öğrendi.

Bu hastaların çoğunun yaşları 2 ile 10 arasında olan çocuklar olduğunu öğrenen Jolie, "Onlar şokta olmalılar…

Travmanın çocukları nasıl etkilediğini biliyorum. Konuşmalarının ve kendilerini ifade etmelerinin onlara çok şey ifade ettiğini biliyorum" dedi.

Fakat Jolie'nin buradaki görüşmesi devam ederken uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Jolie ve yanındakiler apar topar sağlık merkezini terk ederek dışarıda bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı.

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