Vergi kaçırmakla suçlanan Acun Ilıcalı, ödediği rakamı bizzat açıkladı

Sosyal medyada bir hesabın "Yüzsüzleri ifşa edecekseniz buralardan başlayın! Acun Ilıcalı'nın holdingi de üç yıldır vergi ödemiyor" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Acun Ilıcalı, sert ifadeler kullandı.

2023 YILINDA 324 MİLYON TL ÖDEMİŞ

"Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım" diyerek söze başlayan Ilıcalı, "Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺'dir. Bu sene de iki katını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İDDİAYI ORTAYA ATAN KİŞİYE "HOKKABAZ" DEDİ

Açıklamasının devamında şirket bünyesinde 2 bin 500 kişinin çalıştığını vurgulayan Ilıcalı, "2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;