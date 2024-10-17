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Vergi kaçırmakla suçlanan Acun Ilıcalı, ödediği rakamı bizzat açıkladı

Vergi kaçırmakla suçlanan Acun Ilıcalı, ödediği rakamı bizzat açıkladı
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Vergi kaçırdığını öne süren bir sosyal medya hesabının gönderisini alıntılayan Acun Ilıcalı, "Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺'dir. Bu sene de iki katını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada bir hesabın "Yüzsüzleri ifşa edecekseniz buralardan başlayın! Acun Ilıcalı'nın holdingi de üç yıldır vergi ödemiyor" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Acun Ilıcalı, sert ifadeler kullandı.

2023 YILINDA 324 MİLYON TL ÖDEMİŞ

"Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım" diyerek söze başlayan Ilıcalı, "Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon ₺'dir. Bu sene de iki katını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İDDİAYI ORTAYA ATAN KİŞİYE "HOKKABAZ" DEDİ

Açıklamasının devamında şirket bünyesinde 2 bin 500 kişinin çalıştığını vurgulayan Ilıcalı, "2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

Acun Ilıcalı, vergi kaçırdığı iddialarına ateş püskürdü

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Kralçıplak:

En büyük kçkcı

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7
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man over:

Algı,iftira bu milletin eğlence kapısı olmuş.Adamın sadece şirket bilgilerini paylaşıp ''bakın vergi vermemiş'' diyor.İnsanları seversiniz,sevmezsiniz ama iftira atacak kadar alçak olmayın.

37
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Vatansever:

At Yalanı s inananı sözlüm ona Turhan Bozkurt

24
9
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Ozgur Free:

ACUN EFENDİ BİRİ BELGE GÖSTERMİŞ SENDE, YAZI YAZMIŞSIN HANGİSİNE İNANALIM bende yazayım şu kadar vergi verdim diye :)

15
8
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sade vatandaş:

acunun vergi kaçırma şansı yok Allah ona yürü ya kulum demiş oda yürümüş yürürken yürüttükleri ona yar olmamış boşandığı eski eşlerine gitmiş adam kaçırıp ne yapsın hiç şansı yok kazandıklarını ya vergi memurlarına verecek yada eski eşlerine

10
12
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erhan çalışal:

Validene selam turhan

7
11
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recep kaya:

laa acun millet tarla satıyor o praya

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2
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Uyanık:

Deve de kulak

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2
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Ali Tokgönül:

Ben olaya başka bir açıdan bakacağım . Kuran-ı Türkçe okumuş olsaydı günahların büyüğü olan İFTİRAYI atmazdı .

8
6
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Nuri Divarcı:

bence çalmayan yok kimi az kimi çok

10
3
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