Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı

Meya Ajans tarafından düzenlenen 3. Diyarbakır Altın Toprak ödülleri, için geri sayım başladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Meya Ajans tarafından düzenlenen 3. Diyarbakır Altın Toprak ödülleri, için geri sayım başladı. Ödül töreni galasının 21 Ekim'de yapılacağı belirtildi.

2018 ve 2019 yıllarında Diyarbakır'da büyük ses getiren organizasyonun 3'üncüsü için geri sayım başladı. 3. Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri 2020 gala gecesinin 21 Ekim'de dev bir organizasyonla gerçekleştirileceği ve organizasyona çok sayıda ünlünün katılacağı kaydedildi. Görkemli ödül gecesiyle ilgili açıklama yapan Meya Ajans kurucusu ve proje koordinatörü Elif Yıldız, Diyarbakır'da bulunan markaları sektörel bazda kategorilere ayırarak en iyi, en başarılı, en dikkat çeken, en iyi çıkış yapan ve fark oluşturan alanlarında ödüllendirdiklerini belirtti. Kurulan tertip komitesi ile birlikte amaçlarının markaların yıl içerisindeki hizmetlerini, büyüme ve gelişimlerini başarılarını ön plana çıkarmak ve kurumsallıklarına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Yıldız; "Hedefimiz projeyi muhteşem, görkemli bir organizasyon ile tamamlayarak önümüzdeki yıllara zemin hazırlamaktır. Hedefimiz bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illere açılmaktır. Diyarbakır'ın ilk ve tek bağımsız organizasyonu olan Altın Toprak Ödülleri bu yıl pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenecek, gala gecesi Sağlık Bakanlığı tarafından organizasyonlarda uygulanması istenen kurallara uyularak yapılacaktır. 21 Ekim 2021 tarihinde iş, sanat, spor ve hizmet sektöründen 40 firmaya ödül verilecek ve gala gecesinde sürpriz sanatçılar da sahne alacaktır" dedi.

2017 yılında Diyarbakır'da kurulan Meya Ajans, kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence gösterileri üzerine Diyarbakır'da eğlence organizasyonlarına hizmet edip yoğun beğeni kazanan Meya Ajansın organizasyonları farklı illerde devam ediyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi

43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini büyüledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Gülşen İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Hulusi Akar Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:21:48. #1.12#