Chelsea'nin File Bekçisi Courtois, Real Madrid Yolunda
İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'de forma giyen kaleci Courtois için 36 milyon poundluk teklifte bulundu.
Chelsea ve Belçika Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Thibaut Courtois için Real Madrid, girişimlerini artırıyor. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika kalesini koruyan Courtois burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. İngiliz basını, Real Madrid'in Courtois için Chelsea'nin kapısını çaldığını ve transfer için 36 milyon Pound teklif ettiğini belirtti.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Daha önce kiralık olarak Atletico Madrid forması giyen Belçikalı kalecinin ise ailesinin Madrid'de olmasından dolayı bu teklife sıcak baktığı açıklandı. 26 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 35 maça çıkmış ve kalesinde 36 gol görmüştü.
YORUMLAR (4)
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En iyi kaleci musleraCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam özürlü gibi ancak iyi kaleci, ,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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36 MİLYON PAUNDSA BEN VEREYİM 10 DAKKA SONRA 60 MİLYON PAUNDA SATARIM HAA 36 NE ABICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam kariyeri boyunca yıldız statüsündeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır