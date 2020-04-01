Madencilikte 5 milyar dolarlık ihracat hedefine dijital satışla ulaşılacak
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, koronavirüs salgınının son bulmasıyla Türk maden sektörünün hızla toparlanacağını belirtti.
01.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:17
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, koronavirüs salgınının son bulmasıyla Türk maden sektörünün hızla toparlanacağını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com