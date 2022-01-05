Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

KİMLİK NUMARALARINA KISIT

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet'teki yeni bir özelliği daha duyurmuştu. Buna göre vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için e-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.

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