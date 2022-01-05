Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek - Haberler Ekonomi
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Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Bir hizmet daha e-Devlet kapsamına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

KİMLİK NUMARALARINA KISIT

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet'teki yeni bir özelliği daha duyurmuştu. Buna göre vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için e-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.

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