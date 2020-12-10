Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız
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Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız

10.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:23

AB liderleri Türkiye'ye olası yaptırım gündemiyle toplanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek verdi. Macron, "Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" düşüncesini dile getirdi.

AB liderlerinin bugün ve yarın düzenleyeceği zirve için Brüksel'e giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin gündem konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de AB üyeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la gerilim yaşayan Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda "AB ülkelerinin egemenliğini savunmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Macron, Polonya ile Macaristan'ın dün vetoyu kaldırdığı AB bütçesiyle ilgili gelecek saatlerde nihai uzlaşıya varma umudunu dile getirdi.

AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ TASLAĞI

Dün Reuters'in ulaştığı AB liderler zirvesi sonuç bildirisi taslağı, 2019'dan beri Doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda enerji kaynağı aranmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle yaptırım listesindeki Türkiye yurttaşları ve şirketlerine yenilerinin eklenmesini öneriyordu.

ANA GÜNDEM BÜTÇE, DIŞ POLİTİKA AYARLI

Almanya'nın 6 aylık dönem başkanlığının son zirvesinin gündem maddeleri şöyle:

  • 1074.3 milyar euroluk 2021-2027 birlik bütçesi ve 750 milyar euroluk koronavirüs pandemisinden toparlanma fonunun 27 üye ülkenin tamamının onayını alması
  • İklim kriziyle mücadelede karbon salımının azaltılması için daha yüksek hedefler konulmasında uzlaşıya varılması
  • Kovid-19 aşılarının onay süreci
  • Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit
  • Donald Trump'ın yerine Joe Biden'ın Başkan seçilmiş gözüktüğü ABD ile ilişkilerde yeni sayfa açılması
  • Türkiye'ye olası yaptırımlar
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız

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Haber Yorumları (1)
AKREP: Helal olsun adama tam bir lider
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